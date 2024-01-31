С момента принятия нормативной базы суммарно поступило 14 заявлений от граждан Латвии о желании воевать на стороне украинской армии, сообщила агентству LETA пресс-секретарь командующего Национальными вооруженными силами Сандра Брале.

На прошлой неделе бывший депутат Сейма Сандис Риекстиньш от "Новой консервативной партии" объявил в Твиттере, что "присоединился к защитникам Украины". Риекстиньш включен под номером 17 в список партии на выборах в Европарламент, запланированных на июнь.

"Могу подтвердить — во второй половине февраля я собираюсь в Украину, чтобы присоединиться к их армии. Никакой дополнительной информации на данный момент не будет", — сообщил Риекстиньш.

28 февраля 2022 года Сейм принял поправки к Закону о национальной безопасности, позволяющие гражданам Латвии добровольно приступить к службе в вооруженных силах Украины. Поправки вступили в силу 1 марта.

Добровольцам, которые хотят присоединиться к созданному Международному батальону территориальной обороны ВСУ, следует обратиться в Посольство Украины в Латвии.

После получения одобрения посольства доброволец должен явиться в Мобилизационный совет НВС, написав письмо на адрес Krustabaznīcas iela 9, Rīga, LV-1006, или письмо по электронной почте с электронной подписью на адрес rpus@mil.lv , указав свое имя, фамилию, персональный код, вид службы и страну прохождения службы.

При этом Минобороны Латвии и НВС призывают граждан Латвии серьезно оценивать свои военные знания и навыки и пройти службу в Вооруженных силах Латвии, прежде чем приступать к активным боевым действиям в Украине.

В НВС заявили, что профессиональные военнослужащие и земессардзе, имеющие контракт на службу в НВС, не допускаются к участию в вооруженном конфликте другой страны.

Согласно публично доступной информаций, в Украине погиб один латвийский солдат и минимум двое получили ранения различной степени тяжести. Также в результате взрыва пострадала боевой медик Сармите Цируле.

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