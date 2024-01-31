Военная тактика России по ассимиляции украинских детей является военным преступлением, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич после встречи в Рижском замке с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи Эдгар Ринкевич подтвердил поддержку Латвией Украины и ее народа до победы Украины, а также готовность Латвии содействовать возвращению депортированных Россией украинских детей.

Президент осудил целенаправленную депортацию Россией украинских детей и подтвердил готовность Латвии способствовать возвращению депортированных Россией украинских детей. Он акцентировал, что военная тактика России по ассимиляции украинских детей является "прискорбной и низкой" частью психологического террора.

"Депортация детей, смена гражданства, незаконное усыновление и военная подготовка являются военным преступлением. Латвия продолжит способствовать возвращению депортированных Россией украинских детей, участвуя в Международной коалиции государств по возвращению украинских детей, основанной Украины, и сохраняя этот вопрос на повестке дня международных организаций", — подчеркнул Ринкевич.

Президент выразил готовность Латвии продолжать долгосрочную поддержку Украины и ее народа до победы Украины. Ринкевичс также подчеркнул, что Латвия продолжит оказывать поддержку украинским беженцам, нашедшим убежище в Латвии, в том числе более 4000 детей.

После встречи Эдгар Ринкенвич вместе с Еленой Зеленской совершили небольшую экскурсию по Рижскому замку. Украинской делегации был представлен аудиогид на украинском языке. Зеленская активно выступает за доступность информации на украинском языке в культурных и исторических местах мира.

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