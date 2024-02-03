На улицах Риги для ликвидации опасных выбоин работают 19 бригад. В этом зимнем сезоне отремонтировано 17 571 квадратных метроы уличного покрытия, сообщает пресс-служба Рижского самоуправления.

На этой неделе опасные для движения транспорта выбоины в Риге устраняются с использованием технологии укладки горячего асфальта, если позволяет погода.

Жителей просят сообщать об опасных выбоинах на улицах Риги в Центр управления дорожным движением по телефону 80003600.

На образование выбоин влияет несколько факторов — погода, интенсивность движения и состояние дорожного покрытия. Выбоины быстрее всего образуются на участках дороги, где на проезжей части образовались дефекты и трещины, информирует самоуправление.

Одними из самых критических мест в городе являются те, где прошлым летом не были проведены плановые работы по замене дорожного покрытия — это улицы Бикерниеку, Цесу, Яунциема гатве, Милгравья и Милгравья локи.

Весной, когда среднесуточная температура поднимется выше +5°С, в Риге начнутся более масштабные ремонты уличного покрытия по привычным технологиям — горячему асфальту и сплошной укладке асфальта, что обеспечивает более длительный срок эксплуатации и позволяет не только устранять опасные для движения выбоины, но и заделывать более мелкие дефекты.

Самоуправление предлагает рижанам сообщать о выбоинах и больших лужах в Центр управления дорожным движением по круглосуточному бесплатному номеру 80003600 или написав по адресу rdsvc@riga.lv.

На прошлой неделе в Управление дорожного движения поступило 748 звонков по поводу выбоин, в среднем было около 110 звонков в день.

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