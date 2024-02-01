В четверг, 1 февраля, Сейм передал на рассмотрение в комиссию инициативу жителей те сделки, которые означают, чо предприниматели продолжают сотрудничество с Россией.

Ранее в Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям — представитель фонда Uzņēmēji mieram, который является автором инициативы, Янис Таукачс заявил, что цель — изменить законодательство, чтобы все подобные платежи облагались налоговой ставкой в 90%.

Согласно Закону "О подоходном налоге с предприятий" сейчас в Латвии подоходный налог с предприятий взимается с выплат юридическим лицам-нерезидентам, если они не имеют постоянного представительства в Латвии при применении ставки в 20% для управленческих и консультационных услуг. К компенсации отчуждения недвижимости в Латвии применяется ставка в 3%, для лиц в низконалоговых странах или территориях действует ставка в 20%. Вознаграждение да аренду иди съем недвижимости для нерезидентов облагается ставкой в 5% от суммы самого вознаграждения.

Инициатива предусматривает запрет для сотрудников Службы государственных доходов (VID) единолично не применять удерживаемый налог к ​​российским компаниям, а также обязывает VID ежемесячно публиковать суммы, к которым не применялся удерживаемый налог в отношении предприятий страны-агрессора.

Также представители фонда призывают Министерство экономики опубликовать список бизнесменов, продолжающих сотрудничество с Россией.

По мнению авторов инициативы, латвийские компании должны быть обязаны проверять истинных бенефициаров получателей платежей, чтобы не допустить попадания полученных средств в российский бюджет.

Юргис Миезайнс, парламентский секретарь Министерства экономики, заявил, что цель инициативы в целом поддерживается, но речь идет о "черном списке", так как в него входят и территории США, и его должно оценить Министерство иностранных дел (МИД). А госучреждением, несущим ответственность за применение и развитие налоговой политики, является Министерство финансов.

Миезайнс отметил, что решение коалиции о запрете импорта зерна из России и Беларуси показывает, как разрывать экономические связей со странами-агрессорами. В то же время представитель Министерства экономики разочарован тем, что два года войны не стали достаточной мотивацией для того, чтобы бизнесмены решили уйти с российского рынка.

Парламентский секретарь Минэкономики сообщил депутатам, что на следующей неделе планируется опубликовать список бизнесменов, продолжающих сотрудничество с Россией.

Санита Пекале, руководитель юридического управления МИД, выразила поддержку инициативе, подчеркнув, что министерство поддерживает идеи, направленные на поощрение латвийских предпринимателей к диверсификации рынка. При этом МИД также призывал пересмотреть рынки сотрудничества еще до аннексии Крыма в 2014 году, а особенно с февраля 2022 года. По мнению МИД, любое сотрудничество с российскими бизнесменами способствует высоким санкционным рискам, особенно рискам уклонения от санкций.

Представитель СГД сообщила на заседани комиссии, что законодательных изменений будет достаточно, чтобы запретить выдачу разрешений не удерживать налог при выплатах в Россию, но это не означает, что выплаты в Россию производиться не будут.

Депутат Эдмундс Юревицс ("Новое Единство") заявил, что "абсолютное большинство" бизнесменов сделали правильный моральный выбор, не сотрудничая с Россией и не оказывая поддержку Украине. Важно также, что инициативу поддерживают латвийские предприниматели, сказал политик.

С другой стороны, депутат Эдвинс Лабановскис ("Прогрессивные") считает, что с начала войны прошло два года и предпринимателям был предоставлен достаточно длительный переходный период, чтобы адаптироваться к ситуации.

Как уже сообщало агентство LETA со ссылкой на TV3, Министерство финансов может предложить отказаться от нормы, позволяющей не удерживать налог с платежей в Россию.

В программе поясняется, что летом прошлого года Служба государственных доходов ввела возможность выдачи разрешений не удерживать налог для платежей в Россию. Подобный шаг, в том числе, включение в оффшорные списки больших стран, был предпринят, чтобы разорвать экономические связи Латвии с государством-агрессором.

Государственное предприятие Latvijas dzelzceļš также активно просило и получило такое разрешение не платить налог. В целом ряд латвийских компаний запросили и получили разрешения на удержание налогов.

Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") в интервью телеканалу TV3 заявил, что Латвия может отказаться от подобных скидок со всеми оффшорными зонам. МИД предложит отказаться от такого механизма льгот, поскольку "похоже, что это нужно сделать в данный момент".

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