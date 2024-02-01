Международное сообщество должно сделать все возможное для возвращения похищенных Россией украинских детей, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, открывая вместе с супругой президента Украины Еленой Зеленской международную конференцию "Война России против детей".

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, на конференции обсуждается привлечение России к ответственности за незаконную депортацию детей с временно оккупированных территорий в Украине и содействие их возвращению.

В своем выступлении на открытии конференции президент заверил Украину в полной поддержке со стороны Латвии по этому вопросу.

"Мы здесь, чтобы помочь Украине положить конец агрессии России против украинских детей, остановить их незаконные депортации и насильственное перемещение, найти способы остановить эту жестокую тактику войны и вернуть детей. И это не просто слова — это твердые обязательства, которые Латвия вместе с более чем 60 странами взяла на себя в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей", — сказал Ринкевич.

Президент подчеркнул, что преступные действия России являются нарушением международного гуманитарного права и квалифицируются как военное преступление. Насильно забирая детей из их домов и семей, Россия нарушает их фундаментальные права на безопасность и семью.

"Она намеренно разрушает идентичность украинских детей, нанося глубокие эмоциональные и психологические травмы. Что еще хуже, Россия выставляет свои действия напоказ на глобальной сцене. Это является нарушением международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление", — сказал Ринкевич.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы осудить эти преступные действия и потребовать ответственности от России и ее сторонницы Беларуси.

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