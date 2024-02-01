В четверг, 1 февраля, Сейм поддержал в первом чтении поправки к закону о надзоре за оборотом продуктов питания, которые предусматривают указание страны происхождения продуктов питания на ценнике или рядом с продуктом в виде флажка соответствующей страны. При этом депутаты обещали законопроект доработать.

Поправки предложены коалиционными депутатами, которые считают, что потребителей часто вводят в заблуждение относительно истинной страны происхождения тех или иных продуктов. По мнению коалиции, указание на страну происхождения повысит осведомленность потребителей и позволит им принимать решения исходя из личных ценностей и предпочтений.

Против поправок возражали отраслевые ассоциации. В Латвийской торгово-промышленной палате (LTRK) считают, что авторы поправок не привлекли к их разработке предприятия, торгующие продуктами питания, а также не выработали простейшее решение, чтобы потребитель мог легко и безошибочно идентифицировать страну происхождения товара.

"Учитывая, что в ассортименте представлены продукты из множества различных стран, можно сильно сомневаться в том, что люди распознают все флаги. Гораздо большую информативную ценность имело бы написание на ценнике полного названия страны или его общепринятого сокращения", — заявили в Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания (LPTA).

Эти опасения разделяет внефракционный депутат Виктория Плешкане, которая назвала предложение коалиции "уроком географии в магазине". По ее мнению, идея поправок хорошая, а вот реализация оставляет желать лучшего.

Как заявила оппозиционный депутат Линда Матисоне ("Объединенный список"), предложенные поправки — еще одно доказательство того, что решения принимают политики, оторванные от реальности. Маркировка продуктов флажками создаст дополнительную финансовую нагрузку на предпринимателей, что повлечет за собой повышение цен на продукты, от которого пострадает потребитель.

Депутат от коалиции Скайдрите Абрама ("Прогрессивные") согласилась, что требование флажка на товарах чрезмерно, поэтому, по ее мнению, в дальнейших чтениях законопроекта нужно предусмотреть, что размещать флаг страны происхождения на товаре можно добровольно. Абрама согласна, что наклейки с флажками обойдутся дорого. Как альтернативу можно рассматривать письменное обозначение страны.

Поправки концептуально поддержали 58 депутатов, против проголосовали 18, 12 воздержались. Теперь предстоят еще два чтения в Сейме.

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