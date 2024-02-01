Если учреждения государственной безопасности, прокуратуа после получения соответствующего заключения по делу европарламентария Татьяны Жданок (РСЛ) инициируют дело о прекращении деятельности Русского союза Латвии (РСЛ), то суд может принять решение по этому вопросу, заявил агентству LETA председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис ("Новое Единство").

Латковскис отметил, что, согласно опубликованной информации, сейчас учреждения госбезопасности Латвии проводят расследование возможного сотрудничества Жданок со спецслужбой недружественной Латвии страны. Политик предположил, что учреждения госбезопасности будут согласовывать свои действия в этом вопросе вместе с прокуратурой.

Согласно закону, подать заявление в суд о прекращении деятельности партии могут как учрерждения госбезопасности, так и прокурор. Деятельность партии может быть прекращена на основании решения суда также в случае, если деятельность партии противоречит Сатверсме, законам или иным нормативным актам, а также если деятельность партии угрожает государственной или общественной безопасности.

Глава Комиссии Сейма по нацбезопасности также отметил, что поправки к Уголовному закону, позволяющие наказывать за сотрудничество со спецслужбами недружественной Латвии страны, предлагались в 2016 году. Комиссия по набезопасности подала такие поправки после того, учреждения госбезопасности проинформировали саму комиссию о сотрудничестве некоторых латвийских политиков со службами безопасности недружественных стран.

Однако тогда одна из норм не была принята из-за "весьма категоричных возражений" журналистских организаций, напомнил политик. По оценке Латковскиса позиция представителей прессы в то время была связана с недостаточным пониманием сути поправок, с тем, почему такие изменения были необходимы. Агентство LETA отмечает, что тогда представители масс-медиа были обеспокоены возможным негативным влиянием некоторых норм на работу журналистов.

Однако иные поправки, принятые в 2016 году, также дали сигнал лицам, сотрудничающим с российскими спецслужбами, о том, что они будут наказаны, поэтому такое сотрудничество либо сократилось, либо стало более скрытым, отметил Латковскис. Позже в Уголовный закон были внесены и дополнительные изменения.

Поправки к Закону "О политических партиях", принятые в 2022 году, также дают возможность учреждениям госбезопасности, прокуратуре принимать меры против партий в случае необходимости, если будут выявлены действия против Латвии, отметил Латковскис.

Напомним, что в понедельник, 29 января, Re:Baltica на основании утечки электронной переписки Татьяны Жданок опубликовало расследование. В нем утверждалось, что депутат Европарламента Татьяна Жданок (Русский союз Латвии) как минимум с 2004 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и просила у них деньги на проведение мероприятий. Жданок отрицает сотрудничество с ФСБ и утверждает, что общалась с другом, с которым познакомилась в молодости.

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