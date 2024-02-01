Многоквартирные дома 316-й и 318-й серий (так называемые хрущовки) безопасны для дальнейшей эксплуатации, сообщили в Министерстве экономики. Далее в процессе обследования технического состояния многоквартирных домов советской постройки планируется проверить здания 104-й и 119-й серий.

Дома оцениваются на соответствие требованиям механической прочности и устойчивости.

Обследовано было 20 домов указанных серий в Риге, Елгаве, Вентспилсе и Резекне, введенных в эксплуатацию в период с 1963 по 1973 год.

В результате обследования был сделан вывод, что несущие конструкции зданий в целом отвечают требованиям механической прочности и устойчивости. В зданиях обнаружены и определенные повреждения, которые должны устранить их собственники, но на безопасность зданий это не влияет.

Зачастую на техническое состояние несущих конструкций отрицательно влияет состояние крыш и систем отвода дождевой воды, рассказали в Минэкономики. Также в каждом проверенном здании были выявлены отдельные повреждения или аварии в инженерных сетях и балконы в предаварийном состоянии.

Для устранения повреждений и безопасной дальнейшей эксплуатации эксперты рекомендуют в домах с чердаками укрепить каменные опоры и стены, поддерживающие несущие конструкции крыши, заменить изношенное кровельное покрытие Onduline там, где оно использовано, отремонтировать и улучшить системы отвода дождевой воды, отремонтировать, укрепить или демонтировать балконы.

Чтобы сократить для жильцов затраты на эти ремонтные работы, разработаны типовые решения. Более подробно с результатами обследования домов 316-й и 318-й серий можно ознакомиться на сайте Būvniecības informācijas sistēma.

Ранее Минэкономики уже проверило дома 464-й, 467A и 103-й серий. Обследование всех многоквартирных домов советской постройки на механическую прочность и стабильность планируется завершить к 2025 году.

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