В связи с растущим интересом общества к психическому здоровью Рижский центр психиатрии и наркологии (РЦПН) вводит дежурный телефон для консультаций, сообщила специалист по коммуникации медицинского учреждения Илзе Крукле.

Как отметила председатель правления РЦПН Сандра Пуце, при нынешнем состоянии психического здоровья населения и длинных очередях к психиатрам первым специалистом, к которому должен обратиться человек, является его семейный врач. Однако у семейных врачей часто возникают вопросы, связанные с психическим здоровьем пациентов, поэтому телефон предусмотрен и для их поддержки.

По дежурному телефону психиатрической помощи могут звонить жители, семейные врачи, врачи-специалисты и представители учреждений, которые в своей повседневной работе имеют дело с людьми с проблемами психического здоровья, чтобы получить профессиональную информацию, которая поможет им принять решение о том, как действовать в конкретных ситуациях.

РЦПН просит обратить внимание на то, что дежурный телефон не предназначен для психотерапевтической поддержки пациентов, выписки рецептов, направлений и справок. По вопросам лечения, применения лекарств, их побочных эффектов необходимо обращаться к своему лечащему врачу.

На телефон психиатрических консультаций 25 428 561 можно звонить по рабочим дням с 8:00 до 16:00.

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