Россия становится больной страной, на выздоровление которой потребуется много времени, заявила в четверг бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга на конференции "Война России против детей".

Она подчеркнула, что Украина должна одержать победу на поле боя и освободить свои территории, потому что иначе никто в Европе не сможет чувствовать себя в безопасности, в том числе те, кто живет далеко и думает, что он в безопасности.

Вайра Вике-Фрейберга отметила, что ущерб, нанесенный Украине, во многом необратим, но в некоторой степени его возмещение возможно. Экс-глава государства высоко оценила выдержку украинского народа и стойкость, с которой украинцы переносят выпавшие на их долю трудности. Также она отметила, что Украине важна поддержка всего мира.

"Сегодня особенно важно отделять ложь от правды. СМИ и соцсети переполнены ложью. Пропагандисты, нанятые Россией на постоянной основе, рассказывают ошеломляющую ложь, например, о том, что Россия освободила украинских детей, которых собирались отправить на Запад, чтобы правительство Украины могло заработать на донорстве их органов. Это кошмарные истории и откровенная ложь. Нужно сказать, что это опасность для всего мира. Важно, чтобы мир продолжал получать информацию, основанную на фактах, чтобы слышать историю той стороны, которая противостоит огромной стране с огромными ресурсами", — сказала Вайра Вике-Фрейберга.

По мнению бывшего президента Латвии, Россия превращается в нацию параноиков, которые полностью потеряли связь с реальностью и живут в альтернативном мире, который пытаются создать [президент России Владимир] Путин и его приспешники. В этой ситуации правда становится такой же жертвой, как города и дети Украины.

"Правду убивает пропаганда, основанная на паранойе, мании величия и мании преследования. Россия становится больной страной, на выздоровление которой потребуется много времени. Те из нас, у кого есть возможность жить в свободном мире, не станут жертвой лжи и сделают все возможное, чтобы поддерживать связь с реальностью и связь с тем, что происходит на самом деле", — резюмировала Вайра Вике-Фрейберга.

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