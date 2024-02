Как быть, если все вокруг поют шлягеры, а ты ни слова не знаешь? Или ты им "кто?", а они тебе — не "конь в пальто!"? Что делать с тазиком на кладбище? Как через "идиотов" и "больших дураков" оценить красоту балтийского юмора, а над чем лучше не смеяться? И вообще, почему Латвия — это круто, только надо найти правильный вход? Журналисты Кристина Худенко и Николай Овчинников предлагают новый подкаст Код.LV — в нем они легко и весело обсуждают современные латышские культурные коды.

Шесть лет назад портал Delfi запустил проект KOД.LV, в котором знакомил русскоязычную аудиторию с самыми любопытными и массовыми увлечениями, традициями и тенденциями латышского мира. Теми, что составляют современный код нации. За эту серию журналисты Delfi Кристина Худенко и Кристина Моисеева получили приз Латвийской ассоциации журналистов.

В этом году мы решили продолжить знакомство сразу в двух формах — печатной и аудио. К новой порции статей запускаем серию подкастов, в которых переехавший из Санкт-Петербурга в Ригу музыкальный журналист и редактор телеграм-канала рижских новостей "Волны" Николай Овчинников выступит в роли "незнайки на луне", а журналист Delfi Кристина Худенко постарается ответить на интересующие его вопросы.

Вот о чем первый выпуск подкаста Код.LV:

Два латвийских "пузыря" — латышский и русскоязычный. Это же сообщающиеся сосуды?

Как часто в Латвии на вопрос "кто?" отвечают "конь в пальто!"?

Поют ли латыши за столом песню про бутерброд с лососем? При чем здесь сербский турбо-фолк? А Паулс там — каким боком? (Подробно про латышские шлягеры можно почитать ЗДЕСЬ.)

Как лигование в Янову ночь помогает эмигрантам адаптироваться к новой жизни?

Что делают с тазиками на кладбище? Как праздник на могилках собирает латышей со всего мира? (Подробно про знаменитые кладбищенские праздники Kapusvētki — ЗДЕСЬ.)

О каком "солнце" идет речь, когда говорят pasaule, viņsaule, aizsaule? И почему это важно?

Чем славится балтийский юмор? Над чем никогда не шутит средний латыш? Точка входа — через "Идиотов" из Художественного музея. (Вот, например, что "идиоты" Ульрик и Отто говорят о русском языке) Для тех, кто уже знает латышский язык получше — юмористический сериал Lielie Muļķi. Про латышский юмор в целом — десь.

Совет от Коли — прочитать на satori.lv "105 причин, почему Латвия — это круто". Например, это в очередной раз пропавший и найденный философ и издатель журнала Арнис Ритупс.

Как попасть в "хорошую школу" и почему это так важно для латышей?

Как в игровой форме потренировать "серые клеточки"? Можно ли угадать шлягер с трех нот, проигранных в обратную сторону? А с одной? (Подробно про интеллектуальные игры — ЗДЕСЬ.)

Билеты на чьи концерты быстрей уходят в Латвии: Тейлор Свифт или Праздника песни? В чем секрет всенародного сбора раз в пять лет? (Подробно про Праздник песни и танца — ЗДЕСЬ.)

И наконец — полный список лиц, над которыми никогда не шутит средний латыш. Во всяком случае, по версии философа Илмарса Шлапинса. Это — очень смешно, поэтому рекомендуем дослушать подкаст до конца.

