В нынешнем учебном году порог сдачи централизованных экзаменов в 9-х классах повышен не будет и сохранится на уровне 10%, сообщило агентству LETA Министерство образования и науки.

Это решение Министерство образования и науки объясняет результатами прошедшей экзаменационной сессии, а также тем, что сейчас разрабатывается концепция выравнивающего года для тех 9-классников, которые не достигли установленного уровня успеваемости на экзаменах, не сдали экзамены — и, соответственно, не получили свидетельство о получении обязательного основного образования.

Порог сдачи централизованных экзаменов в 12-х классов в этом учебном году составит 15%, как это предусматривалось ранее.

Министерство образования и науки разработало соответствующие поправки к правилам, которые будут выдвинуты на рассмотрение в правительство.

Параллельно ведется работа над улучшением информационной системы государственных экзаменов. Это делается для того, чтобы обеспечить эффективную оценку экзаменационных работ, ввод результатов и получение сертификата, пояснило министерство.

2022/2023-й учебный год был первым, когда выпускники 9-х классов сдавали централизованные экзамены. Порог минимального результата, полученного на экзамене, планировалось до 2024/2025-го учебного года повысить до 20%.

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