Столичное предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme подписало с Центральным агентством финансов и договоров (ЦАФД) договор о покупке 17 электробусов и создании семи пунктов быстрой зарядки, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.

Общая стоимость проекта составляет 16,7 млн евро, из них 14,3 млн евро составит софинансирование Европейского союза.

Как отметил член правления Rīgas satiksme Андрис Лубанс, новые, экологичные автобусы все чаще появляются на различных маршрутах в столице, что в долгосрочной перспективе снизит эксплуатационные расходы предприятия. Также в городе уменьшится количество вредных выбросов и уровень шума.

В рамках проекта будет закуплено 17 новых электробусов, которые заменят устаревшие автобусы, находящиеся в эксплуатации уже около 20 лет. Два пункта быстрой зарядки будут установлены на улице Абренес, по одному — в Вецмилгрависе, на Югле, в Иманте (в 6-м автобусном парке на улице Клейсту), а также на предусмотренном транспортном пункте на улице Вишкю.

Как сообщалось, первые электробусы Solaris в Риге начали курсировать в конце прошлого года

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