С начала новой недели в 16 городах Латвии начнутся акции протеста работников сельского хозяйства. Мероприятия пройдут с участием крупногабаритной техники. И хотя Рига отсутствует в протестном графике, такая вероятность существует уже к 12 февраля — в случае, если фермеры не получат удовлетворяющих решений от главы правительства и министра сельского хозяйства.

Протесты латвийских фермеров запланированы 5 февраля в Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе, Кулдиге, Елгаве, Добеле, Бауске, Екабпилсе, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбажи и в Огре.

Первый этап протестов будет носить не стихийный, а мирный и предсказуемый характер, заверил глава общества Zemnieku saeima Юрис Лаздиньш. Фермеры соберутся в заранее согласованных местах в каждом из указанных мест в Латвии.

"В течении акции мы призываем участников протеста не препятствовать движению оперативного транспорта, соблюдать мирный характер продвижения сельскохозяйственной и других видов техники по дорогам. Мы передали премьер-министру Эвии Силине и министру сельского хозяйства Арманду Краузе требования, выдвинутые представителями аграрного сектора. И ждем от них ответов и конкретных решений. В противном случае, мы готовы ехать в Ригу уже 12 февраля", — сообщил Юрис Лаздиньш.

Участники протестов соберутся в заранее определенных местах в 10 часов утра, сами же мероприятия начнутся в 11 часов, пройдя в каждом из указанных городов по индивидуальному маршруту.

Присоединиться к акциям протеста выразили желания и представители отдельных независимых фермерских хозяйств в Кулдиге, не состоящие в объединении Zemnieku saeima.

"Хоть мы и не являемся членами Zemnieku saeima, но решили присоединиться к акции протеста. Тем более, мы слышим, что руководство некоторых организаций, представляющих интересы фермеров, публично пытается отрицать имеющиеся проблемы и всячески смягчать критическую ситуацию в отрасли, выражая поддержку ответственному министерству. Мы как члены этих организаций не понимаем, как можно высказывать радикально противоположное мнение по отношению к нашим членам и реальному положению дел в сельском хозяйстве, которое, если говорить образно, достигло дна глубочайшей ямы и уже пахнет гарью. Поэтому мы, около 30 местных фермеров, объединились в отдельную группу поддержки фермеров в Кулдиге и присоединимся к акции протеста", — рассказал владелец хозяйства Kalna Rinkas Эрик Пуценс.

Сегодня многие латвийские фермеры, вне зависимости от величины хозяйства и специализации в отрасли, переживают тяжёлые времена, не получая обещанной помощи от государства и не чувствуя защиты интересов "в коридорах Брюсселя", подчеркнул Эрик Пуценс.

Фермеры уже бастуют в других странах ЕС

Как сообщал Rus.Delfi, на прошлой неделе со вторника по пятницу в Вильнюсе проходила акция протеста фермеров — в Вильнюс прибыло около 1,3 тыс. тракторов.

Протестующие фермеры требовали отмены обязательства по восстановлению многолетних сеяных лугов, возврата старого порядка использования маркированного дизтоплива, отмены повышенного с этого года акцизного налога на сжиженный нефтяной газ, решения по так называемому молочному кризису, отказу от расширения охраняемых территорий и остановке транзита российского зерна.

Протесты распространились и на Бельгию. В Брюссель, 1 февраля, в день проведения внеочередного саммита ЕС приехали сотни тракторов. Их приветствовали на улицах местные жители, сообщает Euronews. При этом, в ходе протестов рядом с Европейским парламентом, где собрались самые убеждённые участники, возникла напряженность: аграрии из разных стран бросали в брюссельскую полицию бутылки, валили статуи, совершали поджоги и другие акты вандализма. Полиция применила водомёты.

В свою очередь, новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь пообещал предоставить помощь фермерам, заблокировавшим главные автомагистрали вокруг Парижа. Об этом пишет DW. Выступая во вторник, 30 января, в Национальном собрании (нижняя палата парламента) с программной речью, он заявил, что следует "прислушаться к фермерам, которые работают и беспокоятся о своем будущем и средствах к существованию".

Французский премьер выразил понимание целей протестующих: гарантировать честную конкуренцию, с тем "чтобы правила, применяемые к (французским — ред.) фермерам, соблюдались и в отношении иностранной продукции".

Французские аграрии недовольны падением их доходов из-за инфляции, увеличением импорта сельхозпродукции, бюрократией и новыми экологическими требованиями Евросоюза.

В свою очередь, в Германии фермеры организуют массовые акции протеста с декабря 2023 года. В рамках экономии бюджетных средств в 2024 году фермеров собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам министерства финансов ФРГ, эта мера ежегодно помогала бы экономить для бюджета 480 млн евро.

Позднее Берлин решил скорректировать планы — отменить льготы не полностью и одновременно, а постепенно и не в полном объеме. Несмотря на это, в январе Немецкий крестьянский союз провел масштабную неделю протестных акций по всей стране.

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