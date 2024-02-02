Результаты реформ системы образования мы начинаем ощущать не ранее чем через пять лет после их введения, более полноценно — ближе к десяти годам. Поэтому по поводу результатов проводимых сейчас реформ министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") "будет радоваться на пенсии", заявила политик в интервью в рамках цикла передач Reformu vaig? на Delfi TV.

На данный момент острые дискуссии вызывает очередная реформа школьной сети, однако Чакша подчеркнула, что пока нельзя точно сказать, сколько школ в результате придется закрыть. На заявление партнеров по коалиции о том, что с реформой следует "притормозить", министр ответила, что еще не получила от них о том, что означает "притормозить".

Хотя согласно новым критериям можно ожидать, что придется закрыть или реорганизовать более 100 маленьких сельских школ, Чакша в интервью подчеркнула, что конкретное количество будет зависеть от решений самоуправлений — они могут выбрать финансирование школ из своих ресурсов, а не реорганизацию. Она также отметила, что критерии по-прежнему позволят сохранить в Латвии 90 школ, где в 1-м классе учатся семь детей или меньше — целью является хорошее образование, а не создание больших "комбинатов с классами".

Чакша также подчеркнула, что перед публикацией плана реформы в течение года велись переговоры с самоуправлениями, в ходе которых представители министерства встречались с каждым муниципалитетом три раза. Переговоры продолжаются и сейчас, а реформу школьной сети планируется обсудить в коалиции.

"Говоря о политических силах, эта история больше о влиянии модели финансирования. Потому что это существенное изменение — мы стремимся к равным условиям для всех детей в Латвии и справедливой оплате труда учителей, четко говоря — если размер классов меньше, то муниципалитет софинансирует. Это и есть тот критический момент, принять решение и понять, как много софинансирования самоуправление готово предоставить, чтобы обеспечить свою экосистему в том или ином виде. Здесь, я думаю, кроется эта дилемма, где самоуправления, глядя на свои бюджеты, пытаются понять, как будут принимать эти решения. Хотя я бы рекомендовала больше посмотреть на цель — как получить хорошее образование?", — заявил Чакша.

После встречи с президентом Латвии председатель парламентской фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Янис Рокпелнис заявил, что реформу школьной сети, возможно, следует "притормозить". Чакша же подчеркнула, что не получила от СЗК ответа о том, что это значит.

Когда увидим последствия реформ, например, в улучшении результатов школьных экзаменов? В интервью Чакша неоднократно подчеркивала, что реформы образования — это долгосрочный вопрос, сравнив их с тем, что когда с целью похудеть люди едят салат, от одного такого приема пищи худым не станешь.

"Наверное, через пять-шесть лет мы это ощутимо увидим, но радоваться я смогу на пенсии. Нужно понимать, что результаты реформ образования приходят с задержкой в десять лет", — заявила она, ссылаясь на реформы в преподавании естественных наук, которые произошли в 2018 году — как известно, в последней оценке PISA результаты латвийских школьников улучшились именно по естественным наукам.

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