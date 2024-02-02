В результате сбора подписей под инициативами на портале Manabalss.lv уже изменено 72 закона, заявил член правления "Фонда общественного соучастия", представитель Manabalss.lv Дидзис Мелькис на Форуме граждански активных жителей Латгале.

Форум проходил в формате онлайн. В ходе него были всесторонне рассмотрены возможности общественного соучастия и возможностей защиты интересов в госуправлении и самоуправлениях.

С момента создания платформы Manabalss.lv в 2011 году было изменено 72 закона, что считается рекордным числом. "Это мировой рекорд", — заявил Мелькис.

Дигитальные платформы такого типа для сбора мнений жителей созданы во многих странах, однако в большинстве случаев мнение общественности не трансформируется в изменения в законах, пояснил Мелькис.

Цель платформы — улучшение политической культуры и "сокращение цинизма" в обществе. Публикуются около 40% инициатив. Каждая поданная идея оценивается и корректно формулируется, в этой работе помогают будущие юристы. После этого инициатива публикуется и, когда она собирает необходимое количество подписей, ее передают на рассмотрение — самоуправлению или Сейму.

Мелькис отметил, что одним из столпов эффективности их работы является финансовая независимости. Для пожертвования средств люди охотно используют созданную систему микропожертвований, с помощью которой можно жертвовать суммы от 0,50 до 5 евро.

Что касается Латгале, сейчас идет голосование, например, за скоростной поезд до Даугавпилса, за отдельную школу, за сохранение Рожупской основной школы и Рудзатской средней школы, а также идет сбор подписей по другим инициативам, отметил Мелькисю.

Мелькис также сообщил, что под эгидой Manabalss.lv также действуют платформы Lemejs.lv и Open2Vote.eu. Миссия организации заключается в формировании и укреплении экосистемы цифровой демократии в Латвии и мире.

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