За поездку от аэропорта "Рига" до центра города можно заплатить и 20, и 60 евро, сообщает 360TV Ziņneši. Специальные лицензии на работу в аэропорту, дающие право забирать пассажиров на выходе, выданы объединениям компаний Baltic Taxi, X-Taxi и Taxi LV, у которых в целом 60 автомобилей.

Для того, чтобы получить эту лицензию, нужно соответствовать нескольким условиям, например, запрещено использование автомобилей старше пяти лет, введены специальные требования к качеству. При этом на территории аэропорта беспрепятственно забирают пассажиров и другие компании. И если цены днем еще более-менее нормальные, то ночью они взлетают до небес.

"Пассажиров в аэропорту возят все кому не лень, без всяких специальных лицензий. В лучшем случае у них есть лицензия Рижского региона, но не аэропорта "Рига". Есть и такие, кто ездит с лицензиями других самоуправлений. Это серая зона, которая не позволяет работать лицензированным компаниям. Когда-то так происходило в Вецриге, теперь бардак переместился в аэропорт", — говорит президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Представитель аэропорта Илзе Сална уточняет, что на территории аэропорта могут работать все такси, в том числе и без специальной государственной лицензии, только они должны находиться дальше от входов.

"Чего они не имеют права делать, так это агрессивно предлагать свои услуги. Сейчас ценовой потолок на тарифы таксомоторных компаний не установлен", — говорит она.

Чтобы упорядочить этот бизнес, разрабатываются поправки к законодательству, предложения уже рассматривает Сейм. Что касается максимального тарифа, то тут есть сомнения у ассоциации перевозчиков. Непонятно, как часто будут пересматривать этот тариф, и проблему с обманом пассажиров это не устранит. "Этот максимальный тариф был, но у очень многих таксомоторных компаний были так называемые турбины (специальное устройство, заставляющее счетчик крутиться быстрее). При посадке тариф не превышает максимальный, но в итоге поездка обходится намного дороже", — рассказал Ошениекс.

У пассажиров нет возражений против максимального тарифа, если он будет в пределах разумного. Со своей стороны, аэропорт предлагает ввести систему ваучеров.

"Система будет очень простой — человек летит в Ригу, покупает конкретный ваучер и знает, что поездка по определенному маршруту обойдется ему в определенную сумму", — говорит Илзе Сална.

Ваучеры можно будет приобрести перед поездкой, например, в аэропорту, на его сайте или в приложении, и они будут иметь фиксированную цену в каждой зоне. В прошлом году аэропорт получил 20 жалоб на услуги такси. Также планируется пустить в аэропорт специальный автобус, у которого на маршруте будет всего несколько остановок.

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