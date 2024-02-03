В субботу, 3 февраля, на востоке Латвии днем ​​ожидается дождь, утром мокрый снег, но на западе день пройдет без осадков и небо также прояснится, сообщили порталу Delfi в Латвийском центре окружающей среды, геология и метеорологии.

На отдельных участках дороги будут скользкими, на востоке местами утренний туман ухудшит видимость. Подует умеренный западный ветер, который на побережье будет сильнее и порывами достигнет 15-18 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +2…+7 градусов тепла.

В Риге утром еще пойдет небольшой дождь, но в течение дня осадков не ожидается, а во второй половине дня небо временами прояснится. Подует умеренный западный ветер, температура воздуха достигнет +5…+7 градусов.

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