В среду, 31 января, в Лиепае прошла лекция о демократии "Я могу! Как каждый может влиять на происходящее в стране", сообщили порталу Delfi организаторы мероприятия общество "Русский голос для Латвии".

Помещения для проведения мероприятия предоставила общественная организация "Платформа развития You+". По оценкам организаторов, лекцию посетили несколько десятков человек — как жители Лиепаи, так и проживающие в курземском городе украинцы. Среди собравшихся также было много молодежи.

В ходе мероприятия руководитель Департамента Среды, здоровья и гражданского участия Лиепайской думы и муниципальный координатор по приему беженцев из Украины Агия Менике, активист экологической организации Radi Vidi Pats Валерий Крижевич, гражданский активист, председатель общества Libava City Вячеслав Копитов рассказали собравшимся о существующих в Лиепае и Латвии возможностях для гражданского участия, своем личном опыте объединения общества и достижения позитивных изменений посредством демократии. Спикеры активно общались с аудиторией и не боялись отвечать даже на самые острые вопросы.

Менике отметила ценность таких мероприятий для общества, поскольку молодежь и представителей нацменьшинств непросто вовлечь в гражданское участие, кроме того, многие жители города не знают, как им принимать участие в демократических процессах.

"Мы будем активнее работать над тем, чтобы больше людей знали о тех возможностях гражданского участия, которые у них есть, будем использовать для этого новые каналы. К сожалению, пока что эта информация достигает не всех жителей нашего города", — заявила она.

В свою очередь, гражданский активист Копитов подчеркнул необходимость преодоления изоляции этнических и языковых пузырей.

"У нас в Лиепае много лет было две общины, которые жили сами по себе и между собой почти не общались, это латыши и русскоговорящие. После 24 февраля 2022 года к ним добавились также украинцы, которых в Лиепае достаточно много. Мы должны активнее работать над тем, чтобы представители всех этих групп активнее коммуницировали и узнавали друг друга, создавать общие точки интереса и совместного участия, чтобы дети дружили и общались несмотря на происхождение и родной язык", — отметил Копитов.

Между тем, эко-активист Крижевич обратил внимание на то, что способствовать демократии и добиться изменений проще при членстве в общественной организации. "Хотя порой это и непросто, добиться серьезных изменений может каждый. Особенно, если вы не один, а состоите в какой-либо общественной организации, когда вашу инициативу могут поддержать единомышленники", — подчеркнул активист.

Организованная обществом "Русский голос для Латвии" лекция "Я могу! Как каждый может влиять на происходящее в стране" ранее уже проходила в Риге.

Проведенная при поддержке посольства США лекция — уже третье региональное мероприятие общественной организации. Ранее похожие мероприятия, нацеленные на сплочение и развитие гражданского общества, проходили в Даугавпилсе и Елгаве. Следующее мероприятие "Русский голос для Латвии" планирует провести в Резекне.

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