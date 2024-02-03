На отдельных участках дороги будут скользкими.
Будет дуть западный ветер от умеренного до умеренно сильного, в прибрежных и западных районах — порывами от 15 до 19 метров в секунду, на морском побережье — до 20 метров в секунду. Температура воздуха понизится до -1 до +4 градусов.
В Риге облачность будет то больше, то меньше, но ночь пройдет без осадков. На улицах будет скользко.
В столице будет дуть умеренный западный ветер, ночью он станет порывистым. Температура воздуха понизится от +1 до +2 градусов.
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