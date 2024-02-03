Однако, необходимо отметить, что разрыв в популярности между партиями, вошедшим в топ-5, крайне не значителен — 1-2%. То есть, говорить о том, что какая-либо партия, включая "Новое Единство", лидирует с большим отрывом невозможно. Более четверти опрошенных — 25,3% — не знают за кого голосовать, а 13% заявили, что не пойдут на выборы.

Политический топ выглядит так (в скобках — декабрьский рейтинг). Респондентам был задан вопрос, за какую партию бы вы проголосовали, если бы завтра были бы выборы в Сейм.

Если из массива всех опрошенных респондентов исключить тех, кто не знает за кого голосовать или же не собирается участвовать в выборах, и пересчитать партийные рейтинги только учитывая голоса определившихся, то 5%-й барьер преодолевает и "Согласие", которое сейчас в Сейме не представлено. В этом случае рейтинг в 4,1% преобразуется в "проходные" 5,9%. Остальные политические силы, которые в общем массиве опрошенных не берут 5%, не преодолевают этот барьер и при таком перерасчете.

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