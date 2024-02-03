В январском рейтинге политических партий премьерское "Новое Единство" сохраняет лидерские позиции, в первой тройке — коалиционные "Прогрессивные" и оппозиционное Национальное объединение. Самое большое падение у правительственного Союза "зеленых" и крестьян, который переместился в январе по сравнени с декабрем со второго на пятое место, сообщает портал LSM.LV, ссылаясь на данные опросы Центра исследование общественного мнения SKDS.
Однако, необходимо отметить, что разрыв в популярности между партиями, вошедшим в топ-5, крайне не значителен — 1-2%. То есть, говорить о том, что какая-либо партия, включая "Новое Единство", лидирует с большим отрывом невозможно. Более четверти опрошенных — 25,3% — не знают за кого голосовать, а 13% заявили, что не пойдут на выборы.
Политический топ выглядит так (в скобках — декабрьский рейтинг). Респондентам был задан вопрос, за какую партию бы вы проголосовали, если бы завтра были бы выборы в Сейм.
- "Новое Единство" — 8,9% (8,3%);
- "Прогрессивные" — 7,7% (6,7%);
- Национальное объединение — 7,5% (7,7%);
- "Латвия на первом месте" — 7,1% (7,2%);
- Союз "зеленых" и крестьян — 6,7% (7,8%);
- "Стабильность" — 5,3% (5,8%);
- "Объединеный список" — 5% (5,6%)
- "Согласие" — 4,1% (4,4%).
- "Суверенная власть" — 2% (1,4%);
- Новая Консервативная партия — 1,7% (1,9%)
- Latvijas attīstībai — 1,6% (2,1%);
- Par — 1,5% (1,2%).
Если из массива всех опрошенных респондентов исключить тех, кто не знает за кого голосовать или же не собирается участвовать в выборах, и пересчитать партийные рейтинги только учитывая голоса определившихся, то 5%-й барьер преодолевает и "Согласие", которое сейчас в Сейме не представлено. В этом случае рейтинг в 4,1% преобразуется в "проходные" 5,9%. Остальные политические силы, которые в общем массиве опрошенных не берут 5%, не преодолевают этот барьер и при таком перерасчете.