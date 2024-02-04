В программу "360TV Ziņneši" обратился автовладелец, который столкнулся с несправедливой, по его мнению, ситуацией относительно зарядки электромобиля. Дополнительно к сумме в несколько десятков центов, указанных в договоре, охранник попросил мужчину оплатить еще 1,50 евро в час за парковочное место для электромобиля во время зарядки.

В Латвии сейчас работают около 500 общественных электрозарядных станций быстрой и средней скорости, т.е. один пункт зарядки - на более чем десять электромобилей.

Для сравнения: в Нидерландах или Норвегии на одну зарядную станцию ​​приходится примерно 3-4 электромобиля, причем в этих странах сеть электрозарядок постоянно расширяется.

Поэтому возникает вопрос: следует ли в Латвии владельцам электромобилей доплачивать за парковочные места на зарядной станции?

Журналист Микс Дуцис отправился на одну из зарядных станций. Вскоре после возвращения за машиной охранник попросил журналиста заплатить ранее оговоренные полтора евро и обналичить чек. Пока все понятно — помимо 35 центов за киловатт идет почасовая ставка. Но это делает оплату весьма невыгодной. При этом пользователи приложений не информируют вовремя владельцев электромобилей о дополнительных расходах за парковку во время заправки.

По словам представителя Латвийского общества электромобилей Карлиса Мендзиньша, "практика оплаты парковки — нормальная практика, но стоит ли ее включать в приложение? Я полагаю, что этого делать не следует".

Эксперт отмечает, что Mobilly и подобные приложения объединяют в себе разные электрозарядные станции. Поэтому, вполне возможно, что какое-то из приложений не будет работать полностью. Чтобы избежать таких сюрпризов, если это технически возможно, лучше использовать приложения самих зарядных станций.

"Надо понимать, что владельцы электромобилей в Латвии на данный момент, так сказать, избалованы. Для них до сих пор была относительно дешевая зарядка, и почти за все парковочные места платить не приходилось, в том числе и за те, которые раньше были в центре города. Сейчас ситуация меняется, и станции начинают появляться в частных зонах, где есть другие способы оплаты", - поясняет Мендзиньш.

Менеджер Mobilly Гиртс Славиньш рассказал, что в приложениях нет прямого указания на то, что, например, в Риге на улице Кр.Барона с владельца электромобиля будет взиматься доплата.

"На данный момент станций так много, что нам пришлось искать, где именно они находятся. В приложении мы действительно забыли написать о доплате. Станций, за услуги которых надо доплатить, пока очень мало. Фактически, их три - на улице Кр.Барона и еще две. В Латвии таких почти нет", - сказал он.

В подобных случаях менеджер Mobilly предлагает сначала позвонить или написать заявку. Такие проблемы можно решить быстро и легко, указывают в компании.

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