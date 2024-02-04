В прошлом году случаев смены национальности в Латвии зарегистрировано меньше, чем годом ранее. Так, в 2022 году национальность поменяли 125 человек.
Согласно данным Минюста, как и в 2022 году, большинство человек отказались от записи "русский" в паспорте, поменяв ее на национальность кого-то из родственников. 31 человек заменил запись на "латыш" или "латышка", а 10 человек — на "украинец". Также запись меняли на "еврей", "поляк", "армянин", "литовец", "лив", "русский" и "немец".
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