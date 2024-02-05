Сейм пытается придумать способы, как еще больше усложнить жизнь приближенным к Путину и находящимся под международными санкциями российским богачам, владеющим землей, роскошными домами и другой ценной недвижимостью в Латвии, пишет со ссылкой на Latvijas Avīze агентство LETA.

На прошлой неделе бюджетно-финансовая комиссия Сейма рассмотрела поданные пятью депутатами поправки к закону "О налоге на недвижимость", согласно которым эти объекты будут облагаться налогом в размере 10% от их кадастровой стоимости.

Если налог не будет уплачен в установленный срок, то по истечении трех месяцев местные власти смогут взыскать его с владельца в бесспорном порядке.

По данным судебной администрации, всего в Латвии имеется 74 объекта недвижимости, включая квартиры, земельные участки, частные дома и здания различного назначения, принадлежащих гражданам России и Беларуси, в отношении которых после вторжения России в Украину введены международные санкции.

Например, миллиардер Петр Авен косвенно владеет 29 объектами недвижимости, включая землю и здания в различных регионах Латвии, где кадастровая стоимость земли и зданий до смешного низка.

10-процентный налог на эти объекты недвижимости для Петра Авена, как и Дмитрия Мазепина, Михаила Фридмана и других миллиардеров и путинских приспешников, которые владеют объектами в Латвии, будет как слону дробина.

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