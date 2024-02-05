Стремительно высоким остается число латвийцев, желающих переехать жить в страны Запада. Об этом говорят результаты свежего опроса, проведенного статистическим центром SKDS.

Респондентов попросили выразить отношение к следующему утверждению — "если бы у меня была возможность, я охотно переехал бы в одну из стран Запада". Опрашиваемым были предложены несколько вариантов ответа.

В результате, 11% опрошенных полностью согласны с таким утверждением, 22% — "скорее согласны". 24% — "скорее несогласны". 37% — полностью несогласны. И 6% затруднились с ответом.

"Желание жителей покинуть Латвию и переехать в страны Запада остается относительно стабильным (и высоким) уже почти 10 лет. Так, в октябре 2023 года 33% хотели этого более или менее и только 37% отметили ответ, который можно интерпретировать как категорическое "нет", — прокомментировал результаты опроса руководитель центра социологических исследований SKDS Арнис Кактиньш в социальной сети X.

Но, такой результат не является рекордным по показателю не желающих покинуть Латвию по курсу на Запад. Так, в 2015 году таких было на процентный пункт больше или 38%, в 2016 году их было 43%, в 2016 и 2017 годах — 40%. В 2019 году, всего на один процентный пункт меньше или 36%.

Однако, стоит отметить, число жителей в те годы в Латвии насчитывалось больше: свыше 1,97 млн в 2016 году, при этом, к 2017 году население резко сократилось до 1,95 млн жителей, — и это несмотря на высокий показатель желающих остаться жить в Латвии, — а к 2023 году достигло отметки в 1,88 млн человек; данные по численности населения, согласно статистике Центрального статистического управления, ЦСУ. И демографическая структура населения была моложе.

Iedzīvotāju vēlme pamest Latviju, lai pārceltos uz dzīvi Rietumvalstīs, jau gandrīz 10 gadus saglabājas relatīvi stabila (un augsta). Tā 2023.gada oktobrī 33% to vairāk vai mazāk vēlējās un tikai 37% atzīmēja atbildi, ko varētu interpretēt kā kategorisku NĒ. pic.twitter.com/srWtw4MFnL — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) February 3, 2024

В опубликованном главой SKDS графике приведены результаты опроса с 2005 года. В 2022 году опрос не проводился.

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