В понедельник, 5 февраля, в 16 городах Латвии фермеры вышли на акцию протеста. Одно из главных требований латвийских аграриев — немедленный запрет продукции из России и Беларуси. Портал Delfi предлагает ознакомиться с происходящим.

Протесты идут в Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе, Кулдиге, Елгаве, Добеле, Бауске, Екабпилсе, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбажи и в Огре.

Фермеры выехали на дороги на тракторах, на некоторых из которых размещены флаги Латвии и транспаранты с лозунгами и с требованиями к правительству.

Первый этап протестов носит не стихийный, а мирный и предсказуемый характер, заверил портал Delfi глава общества Zemnieku saeima Юрис Лаздиньш. Фермеры собрались в заранее согласованных местах. Но, если их требования не будут удовлетворены, аграрии двинутся через неделю на Ригу.

"В течении этой акции мы призываем участников протеста не препятствовать движению оперативного транспорта, соблюдать мирный характер продвижения сельскохозяйственной и других видов техники по дорогам. Мы передали премьер-министру Эвии Силине и министру сельского хозяйства Арманду Краузе требования, выдвинутые представителями аграрного сектора. И ждем от них ответов и конкретных решений. В противном случае, мы готовы ехать в Ригу уже 12 февраля", — сообщил Юрис Лаздиньш.

Очевидцы делятся видео из разных частей Латвии в социальных сетях:

Tikko pabraucu garām kolonnai ar tehniku kura zemi redzējusi nav, jo džeki dzīvo uz ikgadējām kompensācijām un Eiropas finansējumiem. Vismaz varēja izlikties, ka viss ir slikti un ir nabadziņi. pic.twitter.com/LL9NApILkp — Kaspars Hercmanis (@KasparsH) February 5, 2024

Rēzeknieši protestē. Laba tehnika, gaumīga organizācija. pic.twitter.com/kXWLBZv9pr — Ilze Viņķele (@Vinkele) February 5, 2024

Что требуют латвийские фермеры:

Ввести немедленный запрет на ввоз продуктов питания из России и Беларуси без переходного периода;

Восстановить в Латвии сниженную ставку НДС в размере 5% на фрукты, ягоды и овощи; повысить конкурентоспособность отрасли;

Сократить бюрократическоую волокиту в аграрном секторе;

Облегчить доступ к финансированию и программам оборотного капитала;

Отказаться от обременения земель национального уровня или других ограничений землепользования.

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