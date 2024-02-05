За последние две недели в Латвии зарегистрировано девять случаев гепатита А, что значительно превышает прогнозируемое количество случаев за соответствующий период, сообщили порталу Delfi в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, все случаи гепатита А связаны с поездками в другие страны, в том числе шесть человек заразились гепатитом А в Беларуси, а остальные — в Марокко, Египте и Занзибаре.

Гепатит А стал в Латвии редким инфекционным заболеванием — в среднем за последние пять лет в стране регистрируется 22 случая в год (13-37 случаев). Чаще всего люди заражаются за границей. По мере улучшения санитарно-гигиенических условий циркуляция вируса гепатита А в Латвии практически прекратилась, однако по этой причине значительная часть населения (в основном дети, молодежь и люди среднего возраста) не имеют иммунитета к этой болезни.

Последняя крупная вспышка гепатита А в Латвии произошла в 2008/2009 году. За два года гепатитом А заболели 5107 человек, было зарегистрировано 26 смертей, сообщает SPKC.

Эпидемиологи SPKC тщательно расследуют каждый случай заболевания и организуют необходимые противоэпидемические меры.

Как заражаются гепатитом А

Гепатит А, ранее известный как болезнь Боткина — это острая вирусная инфекция печени. Источником заражения является инфицированный человек — больной или человек, у которого инфекция протекает бессимптомно. Зараженный человек выделяет вирус гепатита А с фекалиями, с его рук, если они не были тщательно вымыты после туалета, вирус может попасть на окружающие предметы и пищевые продукты. Поэтому к вспышкам гепатита может привести несоблюдение требований гигиены рук на предприятиях общественного питания. Также питьевая вода может быть загрязнена сточными или грунтовыми водами.

Заразиться гепатитом А можно и через кровь или контакт со слизистыми оболочками (в том числе во время небезопасного секса). Вирус гепатита А устойчив во внешней среде, и для заражения достаточно совсем небольшого количества.

С момента заражения до появления первых симптомов заболевания проходит в среднем от 15 до 50 дней. В начале заболевания характерно снижение аппетита, недомогание, повышение температуры, тошнота и учащение стула, через несколько дней появляется желтуха и темная моча.

Самая эффективная профилактика — прививка

Самым эффективным средством профилактики гепатита А является вакцинация. Для того, чтобы выработался стойкий иммунитет, необходимы две дозы вакцины с интервалом от 6 до 12 месяцев. Иммунитет выработается в течение 2-4 недель после первой прививки. При использовании комбинированной вакцины против гепатита А и В можно получить защиту от обеих инфекций, но в этом случае делать прививку придется трижды.

Вакцинация против гепатита А особенно рекомендуется тем лицам, которые не болели этой болезнью, планируют поездку в умеренно или сильно эндемичные страны или в страны, где зафиксирована вспышка гепатита А.

Очень важной мерой для профилактики ряда инфекционных заболеваний, особенно острых кишечных инфекций, является мытье рук. В случае гепатита А это неспецифическая профилактика заражения, которая не дает 100% эффекта, поскольку постоянной и идеальной чистоты рук невозможно добиться. Очень опасно, когда гигиена рук не соблюдается работниками общепита.

Учитывая, что за короткий период в Латвии зарегистрировано шесть случаев гепатита А, завезенных из Беларуси, вполне вероятно, что эпидемиологическая ситуация в соседней стране значительно ухудшилась.

Поэтому SPKC рекомендует людям, не привитым от гепатита А и не переболевшим этой инфекцией, воздержаться от поездок в Беларусь. Если отменить поездку невозможно, SPKC рекомендует вовремя сделать прививку от гепатита А, а во время поездки тщательно соблюдать меры предосторожности, в том числе мыть или дезинфицировать руки, избегать сырых продуктов питания или продуктов, расфасованных вручную, не пить водопроводную воду, не купаться в бассейнах.

После возвращения из Беларуси эпидемиологи рекомендует следить за своим здоровьем в течение 50 дней — максимального инкубационного периода инфекции.

В случае появления симптомов гепатита А к врачу следует обратиться немедленно.

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