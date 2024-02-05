В понедельник голосами 11 депутатов от занимаемой должности была освобождена председатель Талсинской краевой думы Эва Карклиня, сообщили в самоуправлении. Против увольнения мэра голосовали семь депутатов, сама Карклиня в заседании думы не участвовала. Всего в Талсинской думе 19 депутатов.

Отставки Карклини требовали депутаты Сандра Петерсоне (Национальное объединение, НО), Гайдис Берзиньш (НО), Андис Астратов ("За развитие Талсинского края"/"За развитие Латвии"), Дайнис Каролс (Латвийская "зеленая" партия), Юзефа Клява ("За развитие Талсинского края"/"За развитие Латвии"), Олег Соловьев ("За развитие Талсинского края"/"За развитие Латвии") и Алмантс Калниньш (Латвийская "зеленая" партия).

Депутаты обвинили председателя в недостаточной доступности информации о бюджетном планировании и решениях по оптимизации бюджета, что вызвало сомнения в способности самоуправления обеспечивать жителям поддержку в прежнем объеме. Также высказывались претензии в связи с реорганизацией школьной сети.

Оппоненты упрекают Карклиню в неумелой кадровой политике, в результате которой на работу в самоуправление за год были приняты примерно 80 человек, на зарплаты которых истрачен как минимум миллион евро. Клява возражала против аргументов Карклини о том, что работникам самоуправления десять лет не повышались зарплаты — они повышались регулярно на несколько процентов в год.

В самоуправлении нет внутреннего ревизора, не хватает руководителей культурных учреждений, решения о закрытии школ принимались без углубленного анализа, считают депутаты. Школьники, учителя и родители средних школ в Валдемарпилсе и Мерсрагсе живут теперь в неведении либо уезжают из края, что способствует его депопуляции. Латвийская "зеленая" партия, в которой ранее состояла Карклиня, прекратила с ней сотрудничество из-за ее участия в "навязанном Министерством образования и науки плане уменьшения количества школ".

На внеочередном заседании в пятницу, когда дума начала рассматривать вопрос об отставке мэра, Карклиня никак не комментировала адресованную ей критику.

Как заявил заместитель Карклини Алдис Пинкенс, бюджет текущего года еще не принят, и нет оснований говорить о том, что он будет с дефицитом. Бюджет этого года самоуправления должны утвердить до 21 февраля, в течение двух месяцев после принятия закона о государственном бюджете. Как ранее утверждала Карклиня, с бюджетом "все в порядке".

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