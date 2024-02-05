Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) предупреждает о повышении уровня воды в Лиелупе , сообщили агентству LETA в VUGD.

В службе пояснили, что в верховьях Лиелупе ломается и идет лед. В ближайшее время в Лиелупе повысится уровень воды, в результате будут затоплены обширные территории.