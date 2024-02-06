Районное товарищество Гризинькалнса в октябре прошлого года выиграло организованный Рижским муниципалитетом конкурс на сумму 70 тысяч евро для перестройки деградированной территории перекрестка улиц Яня Асарас и Пернавас в современную рыночную площадь. Этот перекресток уже стал излюбленным местом встреч жителей района по выходным дням, сообщает агентство LETA.
В конце прошлой недели выяснилось, что на этом же месте планируется строить четыре зарядных станции для электромобилей. Причем, Рижская дума уже заключила договор с Latvenergo. В случае реализации этого проекта развитие территории для рынка в Гризинькалнсе становится невозможным.
Публикация о новых планах Рижской думы вызвала резкую реакцию среди пользователей соцсетей: многие жители района выступают за проект рыночной площади.
Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс пообещал провести встречу с представителями товарищества района, чтобы попытаться найти компромисс между двумя проектами.
В случае, если такое решение не будет найдено, Департамент имущества Риги может отказаться от плана строительства станций на территории и искать юридические решения по изменению договора с Latvenergo, заверил Ратниекс социальной сети "X".
"Муниципалитет не препятствует и не будет препятствовать реализации проекта рынка", — пообещал вице-мэр.