За последние три учебных года в Латвии выросло количество детей в возрасте от пяти до 18 лет, не посещающих ни одно учебное заведение, свидетельствует "Отчет о положении детей в стране в 2021 и 2022 годах" и данные Государственной службы качества образования (IKVD) .

В 2020/2021 учебном году таких детей было 902, в 2021/2022 учебном году — уже 1605, что на 78% больше. В 2022/2023 учебном году ни в одном учебном заведении Латвии не учился 1881 ребенок в возрасте обязательного обучения, сообщает IKVD.

С другой стороны, немного уменьшилось количество латвийских школьников, проживающих за границей. В 2020/2021 учебном году за границей проживал и учился 15 551 латвийский школьник, в 2021/2022 учебном году — 14 455.

В прошлом учебном году самоуправлениям не удалось получить информацию о 1752 детях в возрасте обязательного обучения, которые не числятся ни в одном учебном заведении. Для этого самоуправления посещают семьи по декларированному месту жительства, рассылают заказные письма с просьбой сообщить о местонахождении ребенка.

В отчете говорится, что во втором семестре 2020/2021 учебного года школу неоправданно пропускали 9309 детей, или 4,2% общего количества школьников, во втором семестре 2021/2022 учебного года — 8301 ребенок, или 2,4%.

Чтобы школьники не бросали учебу, IKVD реализует проект Европейского социального фонда "Поддержка для уменьшения преждевременного прекращения учебы".

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