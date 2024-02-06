Подкомиссия Сейма по уголовному праву и политике наказаний сегодня поддержала предложение министра юстиции Инесе Либини-Эгнере об ужесточении наказания за помощь иностранному государству в действиях против Латвии.

Если сейчас за помощь иностранцу, иностранному государству или иностранной организации в совершении действий против государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти, государственного строя или государственной безопасности предусмотрено лишение свободы на срок до до пяти лет, временное лишение свободы, пробационный надзор с конфискацией имущества или без таковой, то в дальнейшем такое преступление будет наказываться лишением свободы на срок от года до десяти лет с конфискацией имущества или без нее и пробационным надзором на срок до трех лет.

Также усилено наказание за доведение лица до самоубийства или его попытки путем жестокого обращения с потерпевшим или систематического унижения его личного достоинства, если потерпевший не находился в материальной или иной зависимости от виновного.

Если в настоящее время такое преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет, временным лишением свободы, пробационным надзором либо общественными работами, то предложение Минюста предусматривает ужесточить наказание до лишения свободы на срок до пяти лет, временного лишения свободы либо пробационного надзора.

За те же действия в отношении лица, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного, в настоящее время предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, временное лишение свободы, пробационный надзор либо общественные работы. В будущем планируется усилить наказание до лишения свободы на срок до семи лет.

Из наказаний за ряд преступлений будут исключены общественные работы и штрафа в качестве основного наказания. Эти меры будут заменены лишением свободы либо пробационным надзором.

В частности, общественные работы больше не могут быть применены в качестве основного наказания за убийство своего ребенка, совершенное матерью во время родов или сразу после них под влиянием связанного с родами психологического и физиологического состояния. Также общественные работы не могут применяться за убийство, совершенное в состоянии внезапного сильного психического возбуждения, вызванного насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего.

Общественные работы или штраф нельзя будет применять в качестве основного наказания за умышленное причинение легких телесных повреждений при различных отягчающих обстоятельствах, за пытки, за угрозу совершить убийство и причинить тяжкие телесные повреждения, за преследование, за незаконное проникновение в жилье против воли его жильцов с применением насилия, угроз, обмана или выдавая себя за должностное лицо.

Также поддержано предложение признать отягчающим вину обстоятельством преступное деяние против нравственности и половой неприкосновенности, угрожающее жизни несовершеннолетнего.

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