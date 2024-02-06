Министерство юстиции подало к находящемуся на рассмотрении Сейма закону о государственном кадастре недвижимости поправки, временно вводящие расчет двух кадастровых стоимостей недвижимого имущества — фискальной и универсальной.

Предложение предусматривает, что Государственная земельная служба будет рассчитывать и регистрировать две действующие кадастровые стоимости для каждого кадастрового объекта с 1 января 2025 года до момента, когда начнет применяться новая база кадастровых стоимостей.

Фискальная кадастровая стоимость будет использоваться для расчета налога на недвижимость, подоходного налога с населения, госпошлин и других платежей, а универсальная кадастровая стоимость — для других нужд.

Фискальная кадастровая стоимость будет рассчитываться в соответствии с действующей в 2024 году базой, в результате будет сохранен теперешний уровень кадастровой стоимости для расчета налоговых и других платежей.

В законе также предлагается установить момент, когда можно будет отказаться от двух кадастровых стоимостей и связать кадастровую стоимость с налогом на недвижимость.

Сегодня юридической комиссии не хватило времени на подробное обсуждение этих поправок, и по предложению председателя Андрея Юдина было решено, что ответственные лица подробнее расскажут о поправках на следующем заседании. По словам Юдина, это серьезная реформа, и депутаты комиссии должны будут обосновать свое мнение, если поддержат ее.

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