Разбросанные по кустам латвийские паспорта на границе США и Мексикой — такие кадры были продемонстрированы зрителям американской программе "60 минут", которая рассказывает о нарушителях границы. И хотя латвийские ответственные службы не уверены в подлинности документов, депутат Янис Домбрава заявил, что он будет настаивать на аннулировании гражданства одной из владелец документов.

По информации программы Panorāma, в американской передаче подробно рассказывается о нарушителях границы, пытающихся проникнуть в США из Мексики. Есть в ней также несколько кадров, где женщина бросает в кусты два латвийских паспорта — один из них разорван пополам. Там же можно разглядеть личные данные потенциального владельца.

Департамент по делам гражданства и миграции (PMLP) считает, что паспорта могут быть подлинными, но на основании нескольких кадров передачи сделать однозначные выводы невозможно. Для того чтобы определить подлинность документов, их нужно изучить в бумажном виде.

Депутат Сейма Домбрава рассказал программе, что при желании можно рассмотреть все. Он считает подобные действия неуважительным и фактическим отказом от гражданства, поэтому направит в Департамент по делам гражданства и миграции заявление об аннулировании гражданства его владелице.

Департамент по делам гражданства и миграции проверил версию депутата, которому мог принадлежать этот паспорт, и пришел к выводу, что такого человека не существует.

"Иногда такие отдельные случаи могут привести к чему-то гораздо большему. Поэтому такие случаи не следует игнорировать", — уверен Домбрава.

Дело взято на контроль Госполицией.

В свою очередь, министр внутренних дел Рихардс Козловкис в программе "Šodienas jautājums" заявил, что латвийская полиция в сотрудничестве с властями США продолжит расследование, чтобы узнать, что произошло на самом деле.

Глава МВД пояснил, что подобная практика сокрытия документов перед незаконным пересечением границы также распространена среди граждан третьих стран, которые пытаются въехать в Латвию из Беларуси: перед въездом в ЛР они иногда даже закапывают свои документы.

Согласно официальным данным, подделка латвийских паспортов не пользуется популярностью среди правонарушителей. По данным PMLP, с 2019 года в связи с подделкой документов было начато всего 20 уголовных процессов.

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