АО Pasažieru vilciens предупреждает жителей Латвии о том, что в связи с сильным снегопадом в период с вечера 6 февраля до утра 7 февраля поезда могут курсировать с опозданием.

Транспортное предприятие призывает жителей следить за актуальной информации об оперативных изменениях в расписании поездов на странице Pasažieru vilciens, а также через приложение Vivi Latvija.

В Государственной пожарно-спасательной службе напомнили, что в ночь на 7 февраля в Латвии ожидаются сильные снегопады, а толщина снежного покрова увеличится до 5-6 см. Из-за обильных осадков в ночь на среду видимость местами ухудшится до 500 — 1000 метров.

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