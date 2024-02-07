Условия движения сегодня утром сложные на всем протяжении Таллинского, Видземского, Баускского, Елгавского, Лиепайского и Вентспилсского шоссе, по Валмиерскому шоссе от моста через Браслу до Валки, по Рижской окружной дороге по обе стороны Даугавы.
Сложные условия движения также на всем протяжении Даугавпилсского шоссе и дороги Кокнесе-Тинужи, по Резекненскому шоссе, особенно на участке от Столбовки до Терехово, по дороге Гребнево-Резекне-Даугавпилс, по Резекненской и Даугавпилсской окружным дорогам.
Передвижение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии. На дорогах работают 138 единиц зимней техники.
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