Муниципальное предприятие Rīgas ūdens планирует с июня снова повысить тарифы на услуги водного хозяйства, свидетельствует поданный предприятием проект тарифов.

С 1 июня тариф на воду планируется повысить на 10,3%, то есть с 1,17 до 1,29 евро без НДС за кубометр, а тариф на канализацию — на 9,3%, то есть с 0,97 до 1,06 евро за кубометр. Общий тариф на водоснабжение и канализацию соответственно вырастет с 2,14 до 2,35 евро без НДС за кубометр, или менее чем на 10%.

С июня 2026 года тариф на воду планируется повысить до 1,31 евро за кубометр, а тариф на канализацию — до 1,09 евро без НДС за кубометр.

В конце января Комиссия по регулированию общественных услуг уже утвердила одно повышение тарифов Rīgas ūdens. С 1 марта тарифы будут повышены на 2%: тариф на водоснабжение и канализацию составит 2,14 евро без НДС за кубометр вместо нынешних 2,10 евро за кубометр места. С учетом НДС тариф составит 2,59 евро за кубометр вместо нынешних 2,54 евро.

Как пояснили на предприятии, изменение тарифов связано с увеличением износа основных средств и списанием стоимости нематериальных вложений, снижением затрат на электроэнергию, увеличением затрат на содержание и ремонт основных средств и прочих эксплуатационных расходов, а также снижением объема услуг.

За девять месяцев 2023 года оборот Rīgas ūdens составил 45,664 миллиона евро, а прибыль — 3,007 миллиона евро.

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