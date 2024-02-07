Латвийцев хотят подготовить к возможному "часу Х". Для этого предлагают оборудовать бункеры в подвалах жилых домов, а также обязать девелоперов в обязательном порядке строить убежища в новых проектах. Все это связано с дополнительными затратами, которые лягут на плечи жильцов и самоуправлений.

У государства есть два пути, как оборудовать подвалы многоквартирных домов под бомбоубежища, заявил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Иварс Накуртс в эфире программы "ТЧК", пишет Rus.LSM. Один из них — использовании программы, аналогичной утеплению жилья, когда часть расходов оплачивают сами жильцы — если могут договориться о принятии решения.

Государство может установить жесткие критерии и обязать оборудовать под убежища все подвалы, говорит начальник ГПСС. "Говорим владельцам домов, что они должны сделать это сами. По принципу, как было с утеплением домов — собираются владельцы и решают, утеплять или нет. Надеемся, государство найдет решение, как это было с поддержкой в установке солнечных панелей. Схожим образом можно действовать и в отношении создания убежищ", — заявил Накуртс.

Если Латвия примет регулирование, которое обяжет обустраивать бомбоубежища при строительстве нового жилья, квартиры в новых проектах подорожают примерно на пятую часть, рассказал глава строительной компании UPB Nams Каспарс Рожкалнс.

По его мнению, в таком случае должен быть определенный инструмент для поддержки девелоперов, чтобы компенсировать эти расходы. "В любом случае, это экстра, которую должно компенсировать государство", — считает предприниматель.

В свою очередь, у муниципалитетов также есть вопросы о финансировании строительства бункеров в рамках подготовки к возможному часу "Х" для защиты жителей. Так, построенные в советское время бункеры известны, устарели, к тому же страна-агрессор о них знает, поэтому их использовать не хотят, сообщает LSM.lv.

Дополнительных денег на гражданскую оборону в бюджете этого года нет, — заявляют представители самоуправлений. Если эти средства закладывает на будущие годы, то затраты тажке лягут на плечи налогоплательщиков.

Вопрос об убежищах поднят в связи с геополитической ситуацией, особенно из-за развязанной Россией войне в Украине.

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