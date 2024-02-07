Запрет на продажу российских и белорусских продуктов питания был одним из основных требований недавних протестов фермеров в Латвии. Министерство сельского хозяйства уже подготовило законопроект о полном запрете импорта продуктов из России и Белоруссии, и вскоре его должны одобрить депутаты Сейма.

Импорт продуктов питания и сельского хозяйства из России и Беларуси в Латвию в последние годы увеличился, и его объем измеряется в сотнях миллионов евро. Как пишет LSM.lv, давление на торговцев такими товарами хотят усилить.

Продукты питания пока не входят в список запрещенных товаров и каждый покупатель может "проголосовать" за или против них своим кошельком. Но, не все покупатели ищут страну-производителя товара на этикетке, которая зачастую указана мелкими буквами.

На полках ряда латвийских магазинов по-прежнему можно встретить чай производства Ленинградской области, аджику, семечки и другие товары из РФ. Опрошенные изданием покупатели в магазинах говорят, что не покупают российские товары. Часть из покупателей хотят, чтобы на флагах должно быть четко указано, в какой стране произведен продукт.

В Евросоюзе нет запрета импорта продуктов питания из России и Беларуси. Член правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Лиелпетерис считает, что эту ситуацию следует исправить.

"Крупные торговые сети с самого начала войны из этических соображений прекратили торговлю товарами из этих стран, поэтому, в магазинах их практически нет. Но, такие товары можно втретить на полках в небольших сетях магазинов-дискаунтеров, в отдельных маленьких магазинчиках и приграничных торговых точках. Если в каком-то месте, их поставляют малые розничные торговцы, их и надо спрашивать, какова их этическая позиция. И мы зачастую не знаем, какой хлеб едим, возможно, он испечен из зерен стран-агрессоров. Потому, надо усилить давление на таких торговцев, переработчиков и производителей", — заявил Лиелпетерис.

Позиция Торгово-промышленной палаты заключается в том, чтобы добиться максимально широкого разрыва торговых связей с Россией и Беларусью и внедрения максимальных ограничений на импорт и экспорт, подчеркнул Янис Лиелпетерис.

Тем временем Министерство сельского хозяйства уже подготовило законопроект о запрете импорта из России и Белоруссии, и вскоре его должны одобрить депутаты Сейма.

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