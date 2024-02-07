В среду у здания Сейма на пикет против закрытия сельских школ вышли 50 человек.

Ранее организаторы заявляли, что в мероприятии могут принять участие до 200 человек.

Протестующие держат плакаты, где выражается поддержка расположенных в сельской местности учебных заведений, например, средней школы в Виесите или в Рудзаты. В акции принимают участие и семьи с маленькими детьми.

Мероприятие организовано членами "Новой консервативной партии" (JKP).

На портале manabalss.lv под инициативой «Маленьким сельским школам быть!» собрано более 10 000 подписей, и законопроект передан на голосование в Сейм. 7 февраля баллотирующийся на выборах в Европарламент политик от JKP Янис Свемпс сообщил, что инициатива будет рассмотрена комиссией Сейма по мандатам и этике, пишет LETA.

Как сообщалось, для запланированной Министерством образования и науки школьной реформы основным критерием будет количество учащихся на каждом этапе образования. В связи с этим некоторые школы, где количество учащихся не соответствует критериям, могут быть закрыты или объединены с другими учебными заведениями.

Министр образования и науки Анда Чакша призвала самоуправления не затягивать с принятием решений о реорганизации учебных заведений, поскольку родители должны четко понимать, в какую школу будут ходить их дети.

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