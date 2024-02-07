В Латвии есть вытрезвители для взрослых, и это предусмотрено законом, однако для несовершеннолетних таких заведений нет. Еще весной Рижская дума предложила открыть вытрезвитель для подростков в помещениях больницы "Гайльэзерс", где они могли бы получать также реабилитацию и социальную помощь, но идея застряла в министерствах, пишет портал LSM.lv.

Пьяные дети мешают больнице

За последние три года в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) поступило около 850 несовершеннолетних в состоянии опьянения, из них около 80% употребляли алкоголь. Лишь несколько процентов из них были госпитализированы, а остальные отоспались в больнице и поехали домой.

По мнению главврача BKUS Ренате Снипе, ситуация тревожная, и после пандемии она обострилась. "К сожалению, иногда они [несовершеннолетние] ведут себя агрессивно и громко, а здесь [в больнице] место для больных детей и их обеспокоенных родителей. Из-за этой молодежи ресурс Службы неотложной помощи используется без надобности — возможно, помощи не получит помощи кто-то другой, кто в ней действительно нуждается. А затем они поступают к нам, забирают время, энергию и ресурсы наших сотрудников. В результате врачи уделяют меньше внимания больным маленьким детям и их мамам", — говорит Снипе.

Проблемы есть и с другими веществами

С другой стороны, в прошлом году поступило около 200 вызовов к несовершеннолетним после употребления наркотиков, сообщили Латвийскому радио в Минздраве.

Проблема нарастает и в Рижском центре детей и молодежи, где несовершеннолетние все чаще употребляют вещества, вызывающие привыкание, и нередко доходят до передозировки. Это следует из заявления бюро омбудсмена, куда за помощью обратилось руководство центра. Одна из причин в том, что в стране нет механизма оказания помощи ребенку без его согласия. Также в Латвии нет вытрезвителя, где несовершеннолетние могли бы получать в том числе реабилитацию.

Другая проблема, на которую указала заместитель руководителя Центра защиты детей Валентина Горбунова, состоит в том, что дети воруют алкоголь в магазинах: "Предприниматели либо не могут уследить за происходящим в торговых залах, либо охранники смотрят сквозь пальцы на алкогольные отделы, но сами несовершеннолетние признаются, что у них нет проблем зайти в магазин и взять алкоголь. "Если нам нужен алкоголь, мы идем и достаем его". Это обстоятельство вызывает большую тревогу".

Омбудсмен требует устранить недостатки в лечении детей от вредных веществ

В декабре омбудсмен направил Министерствам здравоохранения, благосостояния и юстиции письмо с просьбой устранить недостатки в нормативных актах и разработать соответствующие процедуры лечения детей, в том числе от употребления алкоголя и других веществ.

По словам руководителя отдела по правам детей бюро омбудсмена Лайлы Гравере, было бы нормально, если бы родители забирали пьяного ребенка в том случае, если ему не нужна медицинская помощь, но родители могут быть далеко, могут быть заняты или сами быть пьяными. Тогда вопрос в том, куда девать этих подростков. "Возможно,такая служба должна быть, но очень важно посмотреть, каково содержание этой услуги, есть ли там врач, потому что, если государство или самоуправление берет на себя ответственность за ребенка, у которого могут возникнуть осложнения от интоксикации, то ему нужны постоянный присмотр, наблюдение", — рассуждает она.

Детский вытрезвитель в Восточной больнице

По словам заместителя руководителя отдела по правам детей бюро омбудсмена Лайлы Хенхеле, комиссия Сейма по правам человека и общественным делам с прошлой весны обсуждала вопрос уже трижды. Рассматривалось и предложение Рижской думы, которая после жестокой подростковой драки в Иманте предложила открыть вытрезвитель для несовершеннолетних в Рижской Восточной больнице, где Детская больница освободила часть помещений. Однако сама по себе Рига решить этот вопрос не может, так как речь идет о новой услуге — помимо вытрезвления, подросткам нужна реабилитация и социальная работа, в том числе с их семьями и окружением.

За этот пилотный проект отвечают четыре министерства — охраны среды и регионального развития (VARAM), здравоохранения, внутренних дел и благосостояния — которые должны сотрудничать с Рижской думой. Однако министерства проект "отфутболили". Так, представитель VARAM Илона Пуйде заявила, что реабилитационные услуги не входят в компетенцию VARAM, так как это проблема здравоохранения, а представитель Минздрава Валерия Муйжниеце-Бриеде ответила, что Минздрав не несет основной ответственности в этом вопросе.

После этого парламентская комиссия передала пилотный проект в Госканцелярию. Там к идее первоначально отнеслись скептически, но потом допустили, что такой вариант теоретически возможен, хотя самое важное в таком вытрезвителе — присутствие медицинского персонала. "На данный момент у нас недостаточно данных, чтобы можно было объективно судить, насколько необходим этот новый вид услуг. Государству должно предпринять определенные шаги, но я думаю, что государству нужно меньше думать об этой реабилитационной службе как физическом месте, потому что такие службы, по закону, находятся в компетенции самоуправлений. Конечно, можно было бы обсудить со стороны государства какое-то финансирование", — сказал представитель Госканцелярии Владислав Весперис.

Председатель ответственной комиссии Сейма Лейла Расима выразила надежду, что решение удастся найти в этом году.

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