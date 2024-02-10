Все чаще приступающие к практике молодые латвийские врачи сталкиваются с предубеждениями со стороны пациентов. Медицинские специалисты жалуются, что пациенты часто относятся к недоверием к ним из-за моложавой внешности, не доверяя их компетенции.

Некоторые пациенты не только спорят с лечащим врачом, отказываясь следовать рекомендациям специалиста, но и выражают агрессию — ругают, "желают всех болезней" и даже занимаются рукоприкладством, пишет портал LSM.lv.

В свете старения населения Латвии и растущего количества пациентов предпенсионного и пенсионного возраста, молодым врачам порой приходится несладко. Им нужно не только установить диагноз, выбрать и назначить протокол лечения, но и заниматься психологической работой с пациентом. А еще убедить последнего, что твое решение верно.

Конечно, есть пациенты, что любят лечиться у молодых врачей. Но это исключения из правил. Далеко не всегда пациент может адекватно оценить компетентность лечащего врача, что, к сожалению, не мешает ему сделать неверные выводы и даже проявить агрессию по отношению к медицинскому работнику.

"Я работаю в онкологическом отделении и сталкивалась с неодобрительными взглядами людей более старшего поколения. Хотя мне уже 30 лет, выгляжу значительно моложе своих лет. У людей постарше часто возникает недоверие к молодым специалистам. Сегодня меня "спасает" обручальное кольцо. Увидев обручальное кольцо, пациенты в возрасте воспринимают тебя серьезнее", — рассказала порталу Delfi одна из врачей, пожелавшая остаться неназванной.

Эксперт в области медицинского права Солвита Олсена в беседе с LSM.lv отметила, что пациент может выражать опасения различного характера или неуверенность в том, что лечащий врач является, например, очень молодым человеком. В таких случаях молодой врач должен не спешить защищаться, а спокойно, уважая опасения пациента, объяснить, каковы его опыт, знания и квалификация. Она также заметила, что часто, например, резиденты (медики-студенты, проходящие практику — прим. ред.) не называют свое имя или квалификацию, когда приходят к пациенту, но пациент имеет право знать, что у ординатора еще нет права лечить самостоятельно. Однако она понимает и резидентов, ведь они "брошены" в новую, непривычную для них среду и работают, как могут. И, попадая в трудные ситуации с больными, остаются без поддержки.

Специалист подчеркнула, что для пациента совершенно нормально выбирать и оценивать врача. И сам врач должен учитывать опасения пациента без лишней тревоги. С другой стороны, если чувство неуверенности не покидает посетителя, Олсена советует новым медикам информировать пациента о других вариантах лечения у других врачей той же специальности.

"Пациент не обязан лечиться у врача, который, по его мнению, ему не подходит. Он может сказать, что для него важно, чтобы врач был его возраста, а не моложе. Это непрофессионализм врача, если он не понимает, как работать с такого рода инструкциями для пациентов. Но, лечащийся не может сказать, что все новые врачи — "зеленые огурцы", которые ничего не понимают, — ведь это может задеть молодого специалиста", — пояснила Олсена.

Говоря об оскорблении врачей, эксперт по медицинскому праву подчеркнула, что пациент не должен оскорблять врача из-за своей этнической принадлежности, пола, национальности, языка, внешности, сексуальной ориентации или других объективных обстоятельств. То же самое касается и врачей, ведь, нередки ситуации, когда специалист оскорбил пациента, критикуя его за лишний вес.

В случаях, когда врач установил, что поведение пациента по каким-либо причинам является оскорбительным, он, как профессионал своего дела, должен иметь возможность спокойно попросить пациента прекратить подобное поведение.

"Я знаю несколько хороших примеров, когда пациент грубил, злился. И, относительно молодой врач ему объяснил и попросил действовать по-другому, после чего пациент успокоился", — сказала Олсена.

Средний возраст населения в Латвии достиг 43-х лет, согласно статистике за 2022 год. Население стареет. Многие опытные врачи сегодня выходят на пенсию, и их все чаще подменяют молодые специалисты. Потому, проблема разницы поколений, похоже, будет становиться для Латвии все актуальнее.

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