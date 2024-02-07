Управляющей телеканалом TV3 компании All Media Latvia суд выписал штраф в 4000 евро за новость о поддельном Covid-сертификате Цимдарса.

Суд обязал компанию All Media Latvia выплатить 4000 евро в качестве компенсации морального вреда за обнародование в эфире телеканала TV3 ложной информации в отношении бывшего председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Латвии Арниса Цимдарса.

В октябре 2021 года в новостном блоке телеканала TV3 сообщили, что Цимдарс мог предъявить врачам поддельный сертификат о вакцинации от Covid-19.

Согласно постановлению суда, распространение компанией ложной информации о сертификате о прививках Цимдарса оскорбило его честь и честь семьи, а компания нарушила допустимые нормы свободы выражения мнений, необоснованно и несоразмерно вмешалась в личную жизнь истцов и покойного Цимдарса, опозорив память усопшего, причинив моральный вред и страдания его близким.

Как сообщила семья Цимдарса, у экс-главы ЦИКа не было поддельного сертификата о вакцинации от Covid-19. И до заражения Covid-19, и во время болезни Цимдарс четко и неоднократно информировал членов своей семьи и медицинский персонал об отсутствии вакцинации.

По словам родственника Цимдарса, после заражения Covid-19 и госпитализации экс-глава ЦИКа открыто поделился предположением, что он успешно вылечится от болезни и приобретет иммунитет естественным путем. По мнению семьи, у Цимдарса не было никакой логической причины или выгоды получать поддельный сертификат о вакцинации Covid-19 .Кроме того, в системе электронного здравоохранения нет никаких записей о вакцинации Цимдарса от Covid-19, подчеркнули его родственники.

Арнис Цимдарс возглавлял Центральную избирательную комиссию Латвии в течение 22 лет, с 1997 по 2019 год. Цимдарс скончался 20 октября 2021 года после заражения Covid-19. Ему было 59 лет.

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