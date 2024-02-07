С начала мониторинга — с 40-й недели 2023 года — получена информация о 13 скончавшихся с лабораторно подтвержденным заболеванием гриппом, сообщили порталу Delfi в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Как указал SPKC, у всех скончавшихся были побочные заболевания и никто из них не был вакцинирован от гриппа в этом сезоне.

На прошлой неделе в Латвии снизилось количество инфицированных и госпитализированных пациентов с Covid-19, однако рост заболеваемости гриппом продолжается, свидетельствуют данные мониторинга SPKC.

SPKC напоминает, что наиболее эффективным способом защиты от тяжелых форм гриппа и Covid-19 является вакцинация. Специалисты призывают людей из групп риска для здоровья воспользоваться возможностью привиться за государственный счет, настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию всем тем, кому назначены плановые операции или любые другие медицинские манипуляции в лечебных учреждениях.

В учреждениях, проводящих вакцинацию, сейчас можно привиться оплаченными государством вакцинами против гриппа. Привиться может любой житель, в том числе, не входящий в группу риска.

Список учреждений, занимающихся вакцинацией, в которых можно получить оплачиваемую государством прививку от гриппа, можно найти на сайте SPKC: https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksata-vakcinacija-pret-sezonalo-gripu, также жители могут обращаться в сами учреждения.

Несмотря на эпидемию гриппа, вакцинация все равно рекомендуется, поскольку эпидемия обычно длится 10 недель, а иммунитет, вызванный вакцинацией, развивается в течение 10-14 дней. Таким образом, вакцинация может принести пользу человеку, даже если он не получил ее в начале эпидемии гриппа.

Число случаев гриппа увеличилось вдвое

На прошлой неделе в практики семейных врачей, участвующих в мониторинге, обратились 1024 пациента с симптомами острой инфекции верхних дыхательных путей, из них у 346 пациентов на основании типичной клинической картины был поставлен диагноз "грипп".

Неделей ранее было 319 больных, а двумя неделями ранее — 185 больных. Случаи заболевания зарегистрированы в Вентспилсе (1125,8 случаев на 100 000), Лиепае (617,7 на 100 000), Риге (604,7 на 100 000), Елгаве (394,2 на 100 000), Даугавпилсе (380, 2 на 100 000), Екабпилсском крае (232,9 на 100 000). 100 000 ), Юрмале (215,3 на 100 000), Гулбенском крае (62,1 на 100 000), Валмиерском крае (71,0 на 100 000) и Резекненском крае (57,6 на 100 000). Случаи гриппа зарегистрированы во всех возрастных группах, однако наибольшая заболеваемость — в возрастной группе 0-4 года

На прошлой неделе число лабораторно подтвержденных случаев гриппа увеличилось вдвое, достигнув 79 случаев (неделей ранее — 48), из которых в 77 пробах был определен грипп типа А, в 2 — грипп типа В.

Во многих странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны (ЕС/ЕЭЗ) наблюдается значительный рост случаев заболеваемости острыми респираторными инфекциями, зарегистрированных в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, и большинство стран ЕС/ЕЭЗ сообщают об активности гриппа, превышающей базовый уровень. Средняя доля положительных тестов на грипп в ЕС/ЕЭЗ была самой высокой — 39% (31% неделей ранее). Во всех странах зарегистрирована активность сезонного гриппа, превышающая 10%-ный порог положительных образцов в первичной медико-санитарной помощи, определяемый как порог эпидемии.

Заболеваемость Covid-19 снижается

Зато снизилось количество случаев Covid-19 — 52 лабораторно подтвержденных случая инфекции (неделей ранее — 96).

Всего проведено 743 (ранее 1039) лабораторных исследований на наличие вируса SARS-CoV-2. Число госпитализированных пациентов с Covid-19 сократилось до 79 пациентов (97 неделей ранее, 84 — двумя неделями ранее).

На предыдущей неделе в стационарах лечились два пациента с тяжелым течением заболевания, еще неделю назад — один. Зарегистрировано три смерти пациентов с Covid-19 (неделей ранее — 12) в возрастной группе "80 лет и старше", как минимум в одном случае Covid-19 был основным диагнозом.

Заболевание Covid-19 и гриппом зачастую вызывает значительное обострение хронических заболеваний, что требует госпитализации и может привести к летальному исходу из-за осложнений, напоминает SPKC.

В SPKC подчеркивают, что для снижения риска тяжелого заболевания, госпитализации и смерти вакцинация против сезонного гриппа и Covid-19 рекомендуется всем, однако особенно — людям из групп риска, у которых заболевания часто развиваются в тяжелой форме и у которых высокий риск осложнений.

Ожидается, что высокая заболеваемость Covid-19, скорее всего, сохранится до конца весны, как и в предыдущие сезоны. Таким образом, вакцинация против Covid-19 может существенно снизить риски тяжелого заболевания для лиц из группы риска по здоровью до конца эпидемического сезона Covid-19. Вакцины против гриппа и инфекции Covid-19 безопасны и не несут риска для здоровья человека, даже если вакцинация проводилась в тот момент, когда человек был заражен одной из упомянутых инфекций.

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