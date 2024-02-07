В случае кризиса 47% жителей остались бы у родственников или друзей, а 5% отказались бы эвакуироваться со своего места жительства, свидетельствует исследование Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

Наиболее частая причина для отказа эвакуироваться — уверенность в том, что ничего чрезвычайного не может случиться. Также люди не хотят бросать домашних животных и скот, которых сложно эвакуировать. Кроме того, жители признались, что хотят обезопасить свое имущество.

На заседании комиссии Сейма начальник VUGD Мартиньш Балтманис рассказал об аналогичном исследовании, проведенном в США. Там количество людей, которые отказались бы от эвакуации, тоже составило 5%.

Балтманис также отметил, что в локальном масштабе эвакуация — это основная задача для самоуправлений, а координирует массовую эвакуацию VUGD. Благодаря данным, полученным в результате исследования, можно приблизительно понять возможные действия общества в случае кризиса.

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