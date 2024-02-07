Жизнь одного погибшего при пожаре человека оценивается от 400 000 до 2,5 млн евро, свидетельствуют теоретические расчеты Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Начальник ГПСС Мартиньш Балтманис в среду на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции отметил, что сейчас ведется разработка долгосрочной стратегии ГПСС до 2033 года, и в распределении по возрастам служба рассчитала стоимость жизни человека в случае его смерти при пожаре.

"Все это теория. Теоретически это рассчитано, и это от 400 000 до 2,5 млн евро в зависимости от возраста", — отметил Балтманис.

В ГПСС пояснили агентству LETA, что упомянутые расчеты основаны на предположении, что к жизни человека применима монетарная стоимость на основании предполагаемого количества оставшихся лет, которые человек соответствующей возрастной группы еще мог бы прожить. Эта стоимость определяется экономической пользой от человека за время его жизни, которая возникает от хозяйственной деятельности и потребления.

Учитывая возраст погибшего и сравнивая его со среднестатистической предполагаемой продолжительностью жизни, можно подсчитать возможную остаточную статистическую стоимость его жизни.

"Такой метод расчета показывает, что стоимость оставшейся жизни одного погибшего в результате пожара среднестатистического мужчины составляет 417 497 евро, а женщины — 399 684 евро. Используя статистику по количеству погибших мужчин и женщин, можно предположить, что средняя стоимость жизни погибшего в пожаре человека в 2022 году составила 411 440 евро", — заявили в ГПСС.

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