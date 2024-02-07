От движения Par! на евровыборах будет баллотироваться сотрудница Европарламента, украинка Иванна Волочий. Также в списке — бывшие депутаты Сейма и действующие депутаты самоуправлений, следует из списка, поданного в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Иванна Волочий родилась и выросла в Западной Украине. После получения степени магистра в области европейской интеграции в Маастрихтском университете она начала работать в агентствах и по программам ЕС в Брюсселе и Киеве. В настоящее время она работает в Европарламенте в центристко-либеральной группе Renew Europe, и специализируется по вопросам сотрудничества ЕС-Украина.

У Волочий — два гражданства: Украины и Бельгии. Гражданство ЕС дает ей право баллотироваться в Европарламент. Кандидат указал в анкете ЦИК, что владеет английским на экспертном уровне, французским, немецким и польским — свободно, а латышский язык — учит.

На втором номере в списке член правления Par! Линда Цурика, на третьем — сопредседатель Par! и бывший депутат Сейма Инесе Войка. Баллотируются действующие депутаты Рижской думы Лайма Гейкина и Иварс Друлле, активист общества "Русский голос Латвии" Мартинс Левушканс.

Движение Par! входило в объединение Attīstībai/ Par!, которое было представлено в 14-м Сейме и входило в первое правительство Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"). Однако объединение не преодолело 5%-й барьер на выборах в 14-й Сейм, а затем партии, входившие в блок, разошлись. В выборах в Европарламент они участвуют отдельными списками.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram