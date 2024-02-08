Не представленная в парламенте партия "Суверенная власть" на выборах в Европарламент поставит во главу списка кандидатов бывших депутатов Сейма Юлию Степаненко, Любовь Швецову, Карину Спруде и Сергея Долгополова, сообщила агентству LETA лидер партии Степаненко.

Степаненко, Швецова и Долгополов в свое время были избраны в Сейм по списку "Согласия", а Спруде — из распавшейся партии KPV LV, однако в Сейм последнего созыва никто из них не прошел.

Партия подаст список кандидатов в Центральную избирательную комиссию сегодня, и в него войдут предприниматели, юристы, медики, представители неправительственных организаций и ученые.

Партия обещает добиваться единой социальной поддержки жителей стран Евросоюза и пенсий Европейского уровня для латвийских пенсионеров. Кроме того, партия выступает за традиционную семью и обещает вернуть Евросоюзу утраченные им ценности — человеческое достоинство, благополучие, равенство, свободу слова и мир.

"Суверенная власть" также намерена бороться "против навязанных Латвии, непродуманных требований климатической нейтральности", "за сохранение оборота наличных денег", против европейских бюрократов и за дополнительные субсидии.

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