В области травматологии, как и в здравоохранении в целом, во главе списка приоритетов — доступность врачей. Одна из проблем — большинство из них узко специализированы, что чревато осложнениями в ситуациях кризиса или военного времени, потому что в них нужны универсальные травматологи и хирурги. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на Diena.

В Рижском университете им. Страдиня (РУС) и Латвийском университете (ЛУ) запланировано введение соответствующей учебной программы, чтобы эти знания получили и другие специалисты.

По мнению Министерства здравоохранения, травматология базируется на трех столпах. Один из них — доступность врачей. В Латвии всего 23 стационарных отделения травматологии, которые требуют соответствующих материальных ресурсов и медицинского персонала.

Второй большой столп — это качество, а для его измерения нужны критерии (их нужно разработать), поскольку они позволят понять, какие услуги развивать. Важную роль будут играть пять методических центров, которые вскоре приступят к работе.

Среди них и Центр травматологии и ортопедии, который будет создан на базе Больницы травматологии и ортопедии. Третий столп — эффективность, а именно улучшение управления больницами и введение модели оплаты труда, пояснила на заседании парламентской подкомиссии по общественному здоровью руководитель департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка.

Говоря о сети больниц, она отметила, что профиль травматологии и ортопедии планируется сохранить в больницах 4-го и 5-го (Рижского и регионального) уровней. Исключением стала бы Мадонская больница, которая хоть и 3-го уровня, но может похвастаться хорошим оборудованием, специалистами и количеством проведенных там операций.

В больницах 2-го и 3-го уровня (локальных) эту услугу следовало бы оказывать в дневном стационаре, включая консультации травматолога. А в пунктах неотложной медицинской помощи, расположенных там, где поблизости нет стационаров, должен быть обеспечен осмотр пациента, необходимы лаборатория и аппарат для рентгено- и электрокардиографии.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!