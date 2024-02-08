Партия "Согласие" надеется получить одно место на предстоящих в июне выборах в Европейский парламент, но мечтает о двух. Об этом заявила в интервью Латвийскому радио сопредседатель политической силы Регина Лочмеле, идущая на выборах третьим номером в списке.

Лочмеле отметила, что эти выборы в ЕП очень важны для "Согласия", ведь это покажет, что партия не только жива, но работоспособна и имеет поддержку у избирателей. Согласно последним рейтингам, "Согласие" может преодолеть 5-ти процентный барьер.

"Мы верим, что наше трио — Нил Ушаков, Ольга Петкевич и Регина Лочмеле — люди, которые смогут представлять латвийских избирателей в Европарламенте", — заявила Лочмеле.

На вопрос, почему в списке "Согласия" вторым номером идет беспартийная Петкевич, Лочмеле ответила: "мы считаем, что Латгалия это особый регион как для Латвии, так и для ЕС. Даугавпилс — большой город, и мы надеемся, что он будет впервые в истории представлен в Европарламенте своим кандидатом".

Она отметила, что Петкевич любит Даугавпилс, знает многих людей в этом городе. "Самое главное, что она очень близка тем людям, о которых и должен думать каждый кандидат в депутаты". Она хорошо понимает проблемы Латгалии, такие как бедность, социальное неравенство, и вопрос неграждан. Петкевич, будучи активной, свободно говорящей на латышском, русском и английском языке, при этом не желает вступать в "Согласие".

Лочмеле подчеркнула, что среди избирателей "Согласия" есть также и рижане, поэтому первым в списке идет Нил Ушаков.

25 января начиналась процедура подачи списков кандидатов в ЕП от партий в Центральную избирательную комиссию, и завершится она 9 февраля.

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